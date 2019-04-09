Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 20:29

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Явка на выборах в Израиле составила 61,3% по состоянию на 20:00 мск, передает радиостанция "Аруц Шева".

Нынешние выборы также отмечены крайне низкой явкой среди населения арабского происхождения. Газета The Times of Israel сообщает, что на выборах проголосовали 44% избирателей, однако не уточняет, по состоянию на какой период времени. По данным издания, призывы к арабскому населению проголосовать на выборах днем звучали даже через громкоговорители в мечетях.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в Рамаллахе, заявил, что "мы надеемся на то, что итоги выборов помогут Израилю прийти за стол переговоров". По данным агентства Associated Press, М.Аббас выразил надежду на то, что результаты голосования приведут к "правильному пути к достижению мира".

В то же время, по данным The Times of Israel, партия "Ликуд" уже начала подготовку к приему в честь ожидаемой ее членами победы. Партия разместилась в здании, являющемся домашней площадкой для баскетбольного клуба Капоэль, на севере Тель-Авива. Туда уже прибыли десятки журналистов, чтобы освещать мероприятия, запланированные на 23.00 мск. Однако самого премьера Биньямина Нетаньяху там пока нет.

Лидер оппозиционной партии "Кахоль-лаван" Бенни Ганц отправился домой в город Рош-ха-Аин, где он будет смотреть по телевизору данные экзит-поллов, которые обнародуют после закрытия участков. Затем, как ожидается, он уедет обратно в Тель-Авив на мероприятие своей партии.

Избирательные участки открыты в Израиле с 7:00, будут работать до 22:00.

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