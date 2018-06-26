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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:15 26.06.2018 - 16:15

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил во вторник, что в ходе недавних контактов с российскими руководителями разъяснял проблему, связанную с решением российской стороны не делать выплаты в бюджет организации.

"Я предпринял усилия, чтобы попытаться объяснить ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе заседания ПАСЕ. При этом Т.Ягланд подчеркнул, что у него "не было возможности вести конкретные переговоры, так как вы (члены ПАСЕ - ИФ) не дали таких полномочий".

Генсек организации подчеркнул, что теперь остается ждать 30 июня 2018 года. "Это очередной крайний срок для платежей", - напомнил он.

Делегация РФ в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на востоке Украины была лишена по решению Ассамблеи ряда основных полномочий, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях ПАСЕ.

В знак протеста российская делегация фактически приостановила участие в работе организации. Летом 2017 года Россия объявила, что не будет платить часть взноса в бюджет СЕ.

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