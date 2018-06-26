Ягланд заявляет, что объяснял в России позицию ПАСЕ по вопросу о взносах в бюджет СЕ, но не был уполномочен вести конкретные переговоры
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Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил во вторник, что в ходе недавних контактов с российскими руководителями разъяснял проблему, связанную с решением российской стороны не делать выплаты в бюджет организации.
"Я предпринял усилия, чтобы попытаться объяснить ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе заседания ПАСЕ. При этом Т.Ягланд подчеркнул, что у него "не было возможности вести конкретные переговоры, так как вы (члены ПАСЕ - ИФ) не дали таких полномочий".
Генсек организации подчеркнул, что теперь остается ждать 30 июня 2018 года. "Это очередной крайний срок для платежей", - напомнил он.
Делегация РФ в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на востоке Украины была лишена по решению Ассамблеи ряда основных полномочий, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях ПАСЕ.
В знак протеста российская делегация фактически приостановила участие в работе организации. Летом 2017 года Россия объявила, что не будет платить часть взноса в бюджет СЕ.
1во бп
Интерфакс