Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 20:59

Париж. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что не считает кредит в банке или заем у ЕС реальными альтернативами российским взносам в бюджет СЕ.

"Хотя ЕС может финансировать некоторые специальные проекты, например, на Украине, он не является ни "богатым дядюшкой", ни банкоматом, чтобы вносить деньги в "обычный" бюджет, который должен финансироваться из государственных средств стран-членов Совета Европы", - сказал он во вторник в ходе дебатов в ПАСЕ.

Выдержки из его заявлений поступили в "Интерфакс".

Т.Ягланд также отверг возможность обращения в банк за займом для пополнения бюджета СЕ.

"Ни один банк не пойдет на обязательства предоставления кредитных средств, не зная ни сколько точно средств потребуется, ни на какой срок они будут нужны", - сказал он.

На вопрос о последствиях возможного выхода России из СЕ Т.Ягланд ответил, что это обстоятельство создаст иную Европу, разделив ее и Россию.

"Так называемый Ruxit создал бы иную Европу, разделив ее с Россией, где 140 млн граждан будут лишены доступа к ЕСПЧ, а также изолированы от остальных стран континента", - сказал генсек СЕ.

Как ожидается, в среду ПАСЕ рассмотрит и проголосует по докладу, который, среди прочего, касается вопросов взносов России в бюджет организации.

В проекте резолюции, представленном в докладе, говорится, что спустя 70 лет после основания Совет Европы находится в глубоком политическом и финансовом кризисе. В ней отмечается, что в данный момент СЕ сталкивается с большим количеством вызовов, которые угрожают эффективности работы его механизмов.

Так, в проекте резолюции говорится, что к крупнейшему бюджетному кризису, который угрожает деятельности Совета Европы, привело решение России приостановить взносы в бюджет этой организации в знак протеста против решения парламентариев лишить ее права голоса после присоединения Крыма к РФ.

Проект резолюции, среди прочего, призывает Российскую Федерацию назначить состав делегации в ПАСЕ и возобновить ее платежи в бюджет организации. В нем также содержится призыв к активизации диалога заинтересованных сторон, чтобы избежать ситуации, когда крупнейшему члену организации нужно будет покинуть ее со всеми возможными геополитическими последствиями.

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