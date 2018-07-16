Ягланд приветствовал переговоры президентов РФ и США в Хельсинки
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Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд приветствовал российско-американский саммит в Хельсинки.
"Хорошо, что президента Трамп и Путин встречаются. Это лучше, чем обратное", - написал Т.Ягланд в понедельник в своем микроблоге в "Твиттере".
"Мои поздравления правительству Финляндии и президенту Ниинисте, выдающемуся государственному деятелю", - отмети генсек Совета Европы.
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Интерфакс