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Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд приветствовал российско-американский саммит в Хельсинки.

"Хорошо, что президента Трамп и Путин встречаются. Это лучше, чем обратное", - написал Т.Ягланд в понедельник в своем микроблоге в "Твиттере".

"Мои поздравления правительству Финляндии и президенту Ниинисте, выдающемуся государственному деятелю", - отмети генсек Совета Европы.

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Интерфакс