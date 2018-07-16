Ягланд приветствовал переговоры президентов РФ и США в Хельсинки

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 15:23 16.07.2018 - 15:23

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд приветствовал российско-американский саммит в Хельсинки. "Хорошо, что президента Трамп и Путин встречаются. Это лучше, чем обратное", - написал Т.Ягланд в понедельник в своем микроблоге в "Твиттере". "Мои поздравления правительству Финляндии и президенту Ниинисте, выдающемуся государственному деятелю", - отмети генсек Совета Европы. 1ак вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс