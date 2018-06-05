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Иерусалим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Планы Ирана по увеличению мощностей по обогащению урана нацелены на производство ядерного оружия для удара по Израилю, заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Два дня назад верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи подтвердил намерение уничтожить государство Израиль. Вчера он объяснил, как он будет это делать - посредством неограниченного обогащения урана для создания арсенала ядерных бомб. Мы не удивлены. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", - заявил премьер Израиля в видеоролике, распространенном на его страницах в социальных сетях.

Б.Нетаньяху начал рабочую неделю с визита в Европу. Накануне он посетил Германию и провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник вечером он встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе переговоров Б.Нетаньяху намерен поднять вопрос международного давления на Иран.

Ранее сообщалось, что Иран предупредил МАГАТЭ об увеличении числа центрифуг с 6 июня. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому Иран имеет право производить центрифуги.

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Интерфакс