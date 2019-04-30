Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 17:59

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".

По данным исследования американских ученых, они находятся в резерве "в качестве страховки на случай технических или геополитических сюрпризов".

Еще около 2385 устаревших боеголовок выведены из боевого состава и приготовлены для утилизации до 2030 года.

Из развернутых 1740 ядерных боеголовок около 400 установлено на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III и 890 на баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5. На складах также находится еще около 400 боеголовок для МБР Minuteman III, а также 1030 боеголовок для БРПЛ Trident II D5.

Кроме того, 200 крылатых ракет воздушного базирования с ядерными боеголовками и 100 ядерных авиабомб размещены на авиабазах Майнот (штата Северная Дакота) и Уайтмэн (штат Миссури) соответственно. Для их доставки Пентагон располагает, по меньшей мере, 46 стратегическими бомбардировщиками B-52H и 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, способными нести ядерное оружие. Еще около 550 единиц такого оружия, а также около 80 тактических ядерных авиабомб находится в резерве.

За пределами США также располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии - по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии - 40 и Турции - 50.

В настоящее время ядерное оружие хранится на 24 объектах на территорию 11 американских штатов. Самые большие хранилища находятся в подземном комплексе в Киртлэнде в штате Нью-Мексико, в штате Вашингтон на военно-морской базе подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) Китсап и на аналогичной базе Кингс-бэй в штате Джорджия.

В рамках Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был подписан в Праге 8 апреля 2010 года, США и Россия договорились в течение семи лет сократить свои СНВ по развернутым МБР, БРПЛ и развернутым тяжелым бомбардировщикам (ТБ) до 700 единиц, по развернутым и неразвернутым пусковым установкам МБР, БРПЛ и ТБ - 800 единиц, по боезарядам на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ - 1550 единиц.

Как сообщил 26 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США, Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры, чтобы предложить президенту Дональду Трампу варианты нового соглашения по сокращению ядерного вооружения с участием России и Китая.

"Президент ясно дал понять, что он считает, что контроль над вооружениями должен включать Россию и Китай и должен включать все оружие, все боеголовки, все ракеты, - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. - Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация".

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. В минувший вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.

10 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что позитивно оценивает шансы на продление ДСНВ.

"СНВ в значительной степени соблюдается обеими сторонами. Мы сейчас в самом начале переговоров по продлению действия соглашения", - подчеркнул М.Помпео.

1нв бп

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