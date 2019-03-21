Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 9:23

Москва/Токио. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Для достижения подлинных партнёрских отношений между Москвой и Токио необходимо заключение мирного договора, заявил замглавы МИД Японии Такэо Мори.

"Подлинные партнёрские отношения между нашими странами, которые вносили бы вклад в обеспечение стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отвечают стратегическим интересам двух стран", - сказал он в начале встречи с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым в среду.

Т.Мори подчеркнул: "Для этого необходимо разрешить трудные вопросы, которые до сих пор остаются нерешенными, и заключить мирный договор".

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