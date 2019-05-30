Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 10:39

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Японии Такеси Ивая сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу северокорейскую проблематику, двум странам удалось выработать общие позиции по вопросу.

"Перед этой встречей министр Шойгу посетил наше министерство, нам удалось на встрече провести откровенный обмен мнениями по вопросам оборонной политики двух стран, а также региональные вопросы, включая ситуацию в Северной Корее", - сказал Ивая, открывая переговоры в формате "2+2".

"В результате этой встречи, я думаю, что мы смогли добиться совпадения по многим моментам, в том числе по вопросам Северной Кореи", - добавил он.

1ва др

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