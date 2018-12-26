Япония выйдет из Международной китобойной комиссии и возобновит промысел китов

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 12:37

Токио. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии приняло решение выйти из Международной китобойной комиссии (International Whaling Commission, IWC) с июля 2019 года, пишет Financial Times.

После этого страна прекратит отлов китов в Антарктике в научных целях и может начать промысел китов в своих территориальных водах и в исключительной экономической зоне впервые с 1986 года.

Решение вызвано противоречиями с другими странами-членами IWC, которые блокировали предложения Японии возобновить охоту на китов, популяциям которых ничто не угрожает.

"У IWC две задачи - поддержание численности китов и организованное развитие китобойной отрасли, - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. - Несмотря на то, что научные данные свидетельствуют об обширных популяциях китов определенных видов, другие члены IWC отказались предпринимать шаги в направлении общей позиции по эффективному управлению ресурсами".

Отмечается, что выход Японии из IWC не означает, что страна начнет бесконтрольный отлов китов. Во-первых, спрос на китовое мясо в стране невысок, и большая часть этого продукта, добываемого в научных целях, оказывается в госхранилищах. Во- вторых, Япония по-прежнему подчиняется положениям Конвенции ООН по морскому праву, которая предписывает международное сотрудничество по китобойным вопросам.

По словам Ё.Суги, "китобойный промысел в Японии будет осуществляться в соответствии с нормами международного права и в пределах квот, рассчитанных по стандартам IWC".

Служба финансово-экономической информации

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