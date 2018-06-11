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Токио. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга в понедельник заявил, что Токио направил протесты в адрес Москвы и Пекина в связи с планами России - в партнерстве с китайской компанией - проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских островов, территориальную принадлежность которой оспаривает Токио.

"Мы заявили протест по дипломатическим каналам России и Китаю", - сказал Й.Суга журналистам.

Он добавил, что Япония продолжит переговоры с Россией по этому вопросу.

Ранее японские СМИ сообщали о планах РФ проложить оптоволоконные кабели между островом Сахалин и южной частью Курильских островов. При этом Россия уведомила Японию об этом проекте.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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Интерфакс