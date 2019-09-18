Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 7:43

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Япония в июле осталась крупнейшим держателем казначейских обязательств министерства финансов США (US Treasuries) после того, как месяцем ранее она вышла на первое место, обогнав Китай.

Россия продолжила сокращать свои инвестиции в госдолг США: до $8,501 млрд по сравнению с $10,848 млрд в июне.

Инвестиции в долгосрочные бумаги составляли на конец июля $6,239 млрд против $5,296 млрд месяцем ранее. Тем временем вложения в краткосрочные UST сократились до $2,262 млрд с $5,552 млрд.

Россия начала резко снижать вложения в американские гособлигации в апреле прошлого года, когда на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в июле нарастила свой портфель американских долговых обязательств на $7,937 млрд - почти до $1,131 трлн. Между тем Китай сократил вложения на $2,216 млрд - до $1,11 трлн. Таким образом, Япония осталась крупнейшим в мире держателем американского госдолга впервые с мая 2017 года.

Чистый приток инвестиций нерезидентов в US Treasuries в июле составил $43,8 млрд. Общий объем вложений превысил $6,63 трлн, из которых более $4,133 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь ак *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!