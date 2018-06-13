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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 4:07 13.06.2018 - 04:07

Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он намерен отказаться от проведения в районе Корейского полуострова совместных с Южной Кореей военных учений.

"Мы хотели бы добиться понимания этого между Японией, США и Южной Кореей", - цитируют заявление министра японские СМИ.

Он подчеркнул, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

И.Онодэра подчеркнул, что Япония продолжит проведение совместных с США военных учений и реализацию планов укрепления обороны в условиях возможного удара по ее территории северокорейскими баллистическими ракетами.

О намерении отказаться от совместных военных маневров Д.Трамп заявил в Сингапуре на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР.

1гк аг

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