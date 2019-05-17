Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 12:02

Токио. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Парламент Японии в пятницу принял законопроект, запрещающий использование беспилотников над строениями, подготовленными к Олимпиаде, и над военными объектами, сообщает телеканал Эн-Эйч-Кей.

Документ, цель которого - борьба против терроризма, был принят большинством в верхней палате парламента.

Нововведение запрещает полеты дронов вблизи олимпийских объектов, а также объектов, на которых в сентябре 2019 года будет проходить Чемпионат мира по регби. Летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 апреля 2020 года.

Также запрещается использовать беспилотники над объектами, в которых размещаются американские военные и силы самообороны Японии.

Полиция, благодаря закону, теперь сможет конфисковывать беспилотники, попавшие в запретную зону.

В Японии уже действует запрет полетов дронов над некоторыми критическими объектами, например, над резиденцией премьер-министра и над АЭС.

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