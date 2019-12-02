Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:12

Токио. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии заявило в понедельник, что согласилось выкупить из частной собственности необитаемый остров у юго-западного побережья за $146 млн для американских военных учений, сообщил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга.

В его заявлении говорится, что договоренность по покупке острова Магэсима, принадлежащего префектуре Кагосима, достигнуты в минувшую пятницу "после обсуждений между министерством обороны и застройщиком, которому принадлежит значительная часть острова".

В заявлении отмечается, что объект для военных учений США будет построен на острове "в ближайшее время".

Некоторые жители, которые живут на островах близ Магэсимы, выразили обеспокоенность в связи с тем, что объект может стать причиной высокого уровня шума.

В настоящее время тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио.

Вашингтон потребовал изменить место учений в связи с тем, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

Ранее в этом году в МИД Японии выразили убежденность, что присутствие американских войск положительно сказывается на безопасности в регионе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Японию и других союзников США союзников вносить более существенный вклад а собственную оборону.

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