Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 6:10

Токио. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Япония будет отказывать во въезде путешественникам из еще 14 стран, включая Россию, Белоруссию, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.

"Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля", - заявил Абэ.

Ранее министерство иностранных дел уже предупредило японских граждан об опасности любых поездок в данные страны, повысив уровень опасности на второй по значимости.

Таким образом общее число стран, гражданам которых запрещен въезд в Японию, достигло 87.

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