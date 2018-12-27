Япония и Австралия возглавили подъем в АТР, Китай ушел в минус

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 12:17

Токио. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг после самого значительного подъема за девять лет на рынке акций США, однако для Гонконга и Китая сессия завершилась снижением.

США и Китай могут провести торговые переговоры в Пекине 7 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

В лидерах роста были японские фондовые индексы, Nikkei 225 подскочил на 3,9%, более широкий Topix - на 4,9%.

Число новостроек в Японии сократилось в ноябре на 0,6% в годовом выражении после повышения на 0,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3% в ноябре.

Австралийский S&P/ASX 200 также вырос уверенными темпами - на 1,9%.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, Shenzhen Composite - на 1,2%, индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 - на 0,4%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,7%.

В СМИ прошли сообщения о том, что в США хотят полностью запретить закупку оборудования Huawei и ZTE - президент страны Дональд Трамп в новом году может издать указ о чрезвычайном положении, что позволит ему ввести соответствующие ограничения без их обсуждения в Конгрессе.

Цена акций ZTE Corp. упала на 3,4% на торгах в Гонконге.

Южнокорейский KOSPI повысился менее чем на 0,1%. Индийский Sensex вырос на 0,4%, сингапурский FTSE Straits Times - на 1,2%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP на торгах в Сиднее прибавили в цене 1,9%, Fortescue - 0,7%, Rio Tinto - 0,6%.

После того, как нефть в среду подорожала в Лондоне и Нью-Йорке более чем на 7%, японская нефтегазовая корпорация увеличила капитализацию на 4,3%, австралийская Santos - на 2,7%.

Котировки ценных бумаг Sinopec упали на 4,7% на торгах в Гонконге. Компания отстранила от работы двух топ-менеджеров Unipec - своего трейдингового подразделения.

Курс акций "РусАла" на торгах в Гонконге подскочил на 6,5%, до максимума за 21 неделю, на сообщениях о том, что председатель совета директоров компании Маттиас Варниг покинул свой пост.

На Тайване активно дорожали бумаги производителей полупроводников, в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. - на 3%.

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