Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 19:55

Брюссель. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - ЕС и Япония в ходе саммита в Брюсселе обсудили встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ

"Что касается Северной Кореи: мы обсудили текущую ситуацию, в том числе - саммит Россия-КНДР", - заявил С.Абэ в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Брюссель и Токио договорились взаимодействовать, чтобы добиться отказа КНДР от оружия массового поражения, отметил С.Абэ.

"И мы вновь условились тесно сотрудничать, чтобы реализовать полный и поддающийся проверке, а также безвозвратный отказ Северной Кореи от любого оружия массового поражения, а также всех баллистических ракет любой дальности", - сказал С.Абэ.

В.Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг. Визит Ким Чен Ына в Россию - первый для северокорейского лидера, который возглавил страну в 2011 году. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе.

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