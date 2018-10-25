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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 15:00 25.10.2018 - 15:00

Токио. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Япония и Китай в ходе визита премьер-министра Синдзо Абэ в КНР должны согласовать свыше 50 проектов в области экономического сотрудничества, сообщает в пятницу японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на свои источники.

Официальные представители двух стран, а также японские и китайские бизнесмены, как ожидается, заключат соответствующие соглашения в пятницу, на экономическом форуме, который проходит параллельно с визитом С.Абэ в Пекин.

По данным Эн-эйч-кей, все японо-китайские проекты планируется реализовать в третьих странах: в частности, речь пойдет об экономической деятельности в Юго-Восточной Азии и в Европе.

Также финансовые институты Японии и Китая намерены создать фонд размером около $890 млн для реализации этих проектов.

Тем временем, С.Абэ в четверг провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. В ходе встречи Ли Кэцян отметил, что отношения между Пекином и Токио вернулись к нормальному состоянию, и что сторонам удалось закрепить положительные изменения в двусторонних связях.

В ответ, отмечает Эн-эйч-кей, С.Абэ заявил, что рад встретиться с китайским руководством в 40-летнюю годовщину заключения Китайско-японского договора о мире и дружбе.

В пятницу С.Абэ должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и вновь с Ли Кэцяном.

СМИ напоминают, что С.Абэ впервые приехал в Китай именно для обсуждения двусторонних вопросов, а не для участия в международных встречах, с тех пор, как он вернулся к власти в конце 2012 года.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяойюйдао), контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

1аю бп

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