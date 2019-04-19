Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:50

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Масштабная операция по поиску обломков истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС Японии в Тихом океане с участием военных США продолжается, заявил в пятницу министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Американские корабли и самолеты участвуют в операции по поиску обломков F-35, и эта операция продолжается в настоящий момент. Этот самолет имеет большое значение, и поэтому мы хотели бы его найти как можно быстрее и достать его (обломки - ИФ)", - сказал министр, выступая на пресс-конференции в госдепе США.

"Мы также намерены установить причину произошедшего", - подчеркнул Т.Ивая.

Новейший истребитель пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Японии, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном.

В понедельник стало известно, что самолет, вероятно, лежит на дне, на глубине примерно 1,5 тыс. метров. Отдельные детали его хвостового оперения ранее были найдены японцами.

Ранее СМИ сообщали, что крушение F-35- редкий шанс для потенциальных противников США попытаться получить информацию об этом новейшем истребителе-бомбардировщике. В качестве таких заинтересованных сторон называют Китай и Россию. Это - первый случай, когда самолет данного типа потерпел крушение за пределами США. Следовательно, у других стран теоретически есть возможность добраться до обломков до того, как это сделают владельцы летательного аппарата.

1тэ эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!