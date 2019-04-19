Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 16:39

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы США и Японии продолжат проводить совместные военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД Японии Таро Коно по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.

"Альянс США и Японии представляет собой краеугольный камень в безопасности в (Азиатско-Тихоокеанском - ИФ) регионе. Мы продолжим проводить совместные учения и наращивать военный потенциал вместе с другими нашими партнерами", - сказал Т.Коно на совместной пресс-конференции с М.Помпео.

Глава японского МИД выразил убежденность, что присутствие американских войск в регионе положительно сказывается на безопасности в регионе.

"Мы вновь сошлись во мнении, что конфигурация американских войск в регионе продолжит быть такой же твердой, и мы намерены расширить наше сотрудничество", - подчеркнул он.

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