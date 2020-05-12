Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 5:05

Токио. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Японское правительство планирует в четверг принять решение о досрочной отмене чрезвычайного положения в некоторых районах страны, сообщаетво вторник телеканал NHK.

Ограничения могут быть ослаблены более чем в 30 префектурах, где число случаев заражения коронавирусом снизилось.

Ожидается, что ограничения сохранятся в некоторых префектурах, включая Токио.

В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что сделает заявление после консультаций с экспертной группой.

Отмечается, что в состав группы войдут также экономические эксперты, которые должны будут помочь правительству найти баланс между предотвращением распространения коронавируса и возобновлением экономики.

7 апреля правительство объявило чрезвычайное положение в Токио и шести других префектурах. Позднее он был продлен по всей стране до 31 мая.

В настоящее время в Японии насчитывается почти 16 тыс. подтвержденных случаев заболевания. Число погибших составляет более 650 человек.

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