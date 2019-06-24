Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 6:43

Токио. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Япония рассматривает возможность снятия запрета на импорт некоторых видов куриного мяса из России, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин обсудят этот вопрос на полях саммита G20 на этой неделе.

Газета напоминает, что с 2005 года Япония запрещает импорт сырого куриного мяса из России из-за опасений по поводу птичьего гриппа.

Как сообщили источники, Токио снимет запрет только для некоторых районов страны, где риск распространения заболевания низок.

В мае министерство сельского хозяйства Японии попросило группу экспертов обсудить, должен ли Токио отменить запрет. Скорее всего снятие запрета произойдет в 2020 году, добавляет издание.

Газета отмечает, что данный вопрос является частью дискуссии о соглашении по расширению объемов двусторонней торговли мясом.

Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что две страны работают над "рядом вопросов", но отказался комментировать, достигнут ли лидеры двух стран какого-либо соглашения на встрече в Осаке в субботу.

По данным министерства сельского хозяйства, Япония импортировала примерно 550 тыс. тонн куриного мяса в год. Около 70 % из Бразилии и 20% из Таиланда.

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