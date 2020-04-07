Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги объявил, что Токио планирует отправить в 20 стран бесплатно антивирусный препарат "Авиган" (Avigan), который сейчас проходит стадию клинических испытаний против коронавируса и который, по мнению китайских специалистов, может применяться для его лечения, сообщает издание "Джэпен таймс".
"Мы будем работать с заинтересованными странами для того, чтобы расширить на международном уровне масштаб клинических испытаний "Авигана", - заявил в свою очередь Тосимицу Мотэги.
По данным "Джэпен таймс", в число стран, которые получат от Японии "Авиган", входят Болгария, Чехия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, Мьянма, Турция. Кроме них, по словам Тосимицу Мотэги, заинтересованность в препарате проявляют еще 30 стран.
"Авиган", также известный под названием "Фавипиравир" (Favipiravir), в Японии производит фирма Fujifilm Holdings Corp для борьбы с гриппом. Ранее исследователи из Уханьского университета, и других учреждений КНР, где также производят Favipiravir, установили, что этот препарат эффективен для лечения больных COVID-19, особенно при мягких симптомах заболевания.
Также Токио выделит ООН $1 млн для закупок и распределения "Авигана".
"Джэпен таймс" добавляет, что правительство Японии планирует втрое увеличить запасы этого препарата, чтобы при необходимости быть готовым лечить до 2 млн человек, инфицированных COVID-19.
По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии, включая заразившихся с лайнера Diamond Princess, составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.
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