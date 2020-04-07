Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 10:41

Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги объявил, что Токио планирует отправить в 20 стран бесплатно антивирусный препарат "Авиган" (Avigan), который сейчас проходит стадию клинических испытаний против коронавируса и который, по мнению китайских специалистов, может применяться для его лечения, сообщает издание "Джэпен таймс".

"Мы будем работать с заинтересованными странами для того, чтобы расширить на международном уровне масштаб клинических испытаний "Авигана", - заявил в свою очередь Тосимицу Мотэги.

По данным "Джэпен таймс", в число стран, которые получат от Японии "Авиган", входят Болгария, Чехия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия, Мьянма, Турция. Кроме них, по словам Тосимицу Мотэги, заинтересованность в препарате проявляют еще 30 стран.

"Авиган", также известный под названием "Фавипиравир" (Favipiravir), в Японии производит фирма Fujifilm Holdings Corp для борьбы с гриппом. Ранее исследователи из Уханьского университета, и других учреждений КНР, где также производят Favipiravir, установили, что этот препарат эффективен для лечения больных COVID-19, особенно при мягких симптомах заболевания.

Также Токио выделит ООН $1 млн для закупок и распределения "Авигана".

"Джэпен таймс" добавляет, что правительство Японии планирует втрое увеличить запасы этого препарата, чтобы при необходимости быть готовым лечить до 2 млн человек, инфицированных COVID-19.

По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии, включая заразившихся с лайнера Diamond Princess, составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.

1аю ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!