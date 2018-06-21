Япония намерена приостановить учения по отработке эвакуации жителей при ракетных ударах
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Токио. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Япония планирует на время отказаться от учений, цель которых - отработка эвакуации населения при ракетном ударе КНДР, передает в четверг агентство "Киодо" со ссылкой на источник в японском правительстве.
По словам источника, подобное решение было принято cучетом улучшения обстановки на Корейском полуострове после саммита США-КНДР.
При этом источник в правительстве подчеркнул, что Япония планировала подобные учения в связи с тем, что в прошлом году Пхеньян осуществил несколько ракетных испытаний. Гражданские учения должны были проводиться до марта 2019 года в девяти префектурах, в том числе в префектурах Нара, Ниигата и Тотиги.
В ноябре прошлого года одна из запущенных КНДР ракет упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев над островом Хоккайдо.
Накануне стало также известно, что Сеул отложил запланированные на конец июня трехдневные военные учения, чтобы сохранить "стимул диалога с КНДР".
О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.
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Интерфакс