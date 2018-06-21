Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Токио. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Япония планирует на время отказаться от учений, цель которых - отработка эвакуации населения при ракетном ударе КНДР, передает в четверг агентство "Киодо" со ссылкой на источник в японском правительстве.

По словам источника, подобное решение было принято cучетом улучшения обстановки на Корейском полуострове после саммита США-КНДР.

При этом источник в правительстве подчеркнул, что Япония планировала подобные учения в связи с тем, что в прошлом году Пхеньян осуществил несколько ракетных испытаний. Гражданские учения должны были проводиться до марта 2019 года в девяти префектурах, в том числе в префектурах Нара, Ниигата и Тотиги.

В ноябре прошлого года одна из запущенных КНДР ракет упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев над островом Хоккайдо.

Накануне стало также известно, что Сеул отложил запланированные на конец июня трехдневные военные учения, чтобы сохранить "стимул диалога с КНДР".

О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.

1тэ во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс