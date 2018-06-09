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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 11:00 09.06.2018 - 11:00

Токио. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Япония намерена провести неформальные переговоры с Северной Кореей на полях международного форума по безопасности в Монголии, чтобы в потенциале организовать встречу премьера Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет газета "Майнити симбун" со ссылкой на источники в правительстве.

"В связи с тем, что премьер-министр Синдзо Абэ выражал готовность провести прямые переговоры с Северной Кореей, Токио надеется заложить базу для реализации такой встречи и разрешить ситуацию с японцами, похищенными Пхеньяном десятки лет назад", - пишет газета, ссылаясь на свои источники.

По плану правительства Японии, на конференцию в Улан-Батор отправится высокопоставленный сотрудник японского МИД, служащий в бюро по делам Азии и Океании. Ожидается, что он встретится с высокопоставленным представителем Института мира и разоружения при МИД КНДР, посредником на этих консультациях выступят представители правительства Монголии.

Стороны будут пытаться согласовать возможность встречи глав МИД двух стран в августе на полях международной встречи в Сингапуре.

Затем, пишет газета, если Ким Чен Ын примет предложение России принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, то там может состояться его встреча с С.Абэ. После этого Япония и КНДР могут попытаться организовать двусторонний саммит своих лидеров в Токио или Пхеньяне.

Издание отмечает, что конференция по безопасности состоится в Улан-Баторе 14-15 мая, то есть после саммита США-КНДР в Сингапуре.

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