Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 6:35

Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - За минувшие сутки в Японии не было зарегистрировано ни одного случая смерти от нового коронавируса впервые с 6 марта, сообщает министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Между тем, в стране по-прежнему регистрируются новые случаи инфицирования. За истекшие сутки было подтверждено заражение ещё 38 человек.

В настоящее время в Японии официально насчитывается 17 тыс. 864 человека заболевших COVID-19, включая около 700 пассажиров и членов экипажа круизных судов.

Всего за время пандемии в Японии скончались 932 человека с новым типом коронавируса.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции