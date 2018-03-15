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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:27 15.03.2018 - 07:27

Токио. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Япония не может поддержать российско-китайскую инициативу по "двойному замораживанию" конфликта на Корейском полуострове, выступает за мирное урегулирование корейского кризиса, заявил "Интерфаксу" источник в МИД Японии.

"Соотнести замораживание военных учений и пусков ракет со стороны КНДР и проведение Южной Кореей, США и Японией учений в регионе нельзя. Это разные понятия. И в этом и заключается позиция японской стороны относительно этой инициативы", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, он подчеркнул, что " вопрос денуклеаризации Корейского полуострова и объединения двух Корей должен решаться мирным путем".

Ранее Россия и Китай предложили проект "двойного замораживания" конфликта на Корейском полуострове, при котором КНДР отказывается от испытаний, а США, Южная Корея и Япония прекращают проводить совместные учения в регионе.

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