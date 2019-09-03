Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 4:50

Токио. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Япония не планирует присоединяться к коалиции, создаваемой США для защиты судоходства в Ормузском проливе, а собирается рассмотреть вопрос о самостоятельном развертывании своих военных в регионе, сообщает газета Yomiuri во вторник.

Согласно неназванным правительственным источникам издания, Япония рассматривает план направления своих морских сил самообороны для сбора информации в районах вокруг Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов между Йеменом, Джибути и Эритреей.

По их данным, если Иран согласится, Токио также рассмотрит вопрос о развертывании своих сил самообороны в районе Ормузского пролива.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

США предложили ряду стран создать коалицию после задержания Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

Однако США получили неоднозначные ответы от своих союзников относительно своего плана по созданию коалиции. Так, Великобритания и Израиль объявили о своей готовности участвовать в ней, в то время как Германия отказалась.

Иран, в свою очередь, осудил усилия США по созданию коалиции. Тегеран утверждает, что основная ответственность за защиту Ормузского пролива и Персидского залива лежит на Иране и соседних странах, настаивая на том, что иностранное участие не является необходимым.

Ранее Вашингтон призвал Токио рассмотреть возможность участия в коалиции. Япония изучает, какую роль может играть в обеспечении безопасности судов на Ближнем Востоке, не нарушая при этом своей традиционной дружбы с Ираном.

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