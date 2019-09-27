Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 4:46

Токио. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Япония считает, что тенденция к активизации деятельности вооруженных сил России на Дальнем Востоке требует пристального внимания, следует из опубликованной Белой книги обороны Японии за 2019 год.

"В дополнение к Арктике, Европе, территориям вокруг США и Ближнему Востоку, наблюдаются тенденции активизации деятельности вооруженных сил на Дальнем Востоке, и такие тенденции требуют к себе пристального внимания", - говорится в документе.

"Помимо того, что динамика количества взлетов по тревоге японских Воздушных сил самообороны против российских военных самолетов продолжает демонстрировать высокий уровень, в июне и в июле 2019 г. российскими самолетами были совершены воздушные правонарушения", - также отмечается в докладе.

Кроме того, Япония сообщает об усилении присутствия ВС РФ на так называемых "северных территориях".

"Россия прилагает усилия к восполнению ослабленной обычной военной мощи, а также осуществляет модернизацию ядерного потенциала в приоритетном порядке в аспекте уравновешивания ядерного боевого потенциала с США", - говорится в Белой книге обороны Японии.

Отмечается, что Россия осуществляет разработки и развертывание новых видов оружия, таких как ракетные комплексы стратегического назначения, оснащенные гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, предназначенные для прорыва указанных систем ПРО.

Среди прочего, Минобороны Японии продолжает признавать, что военная деятельность Северной Кореи представляет "серьезную и неизбежную угрозу безопасности" страны.

Что касается Китая, то в докладе выражается озабоченность по поводу его постоянного высокого уровня роста расходов на оборону, быстрого развития его потенциала в новых областях безопасности, таких как киберпространство, и расширения военной деятельности в региональных водах и воздушном пространстве.

Такие события "представляют собой серьезную проблему безопасности для региона, включая Японию, и для международного сообщества", - говорится в докладе.

Среди своих самых важных союзников в деле обеспечения безопасности Токио называет США.

При этом статус Южной Кореи как важного партнера в докладе по сравнению с прошлыми годами понижен. В нынешнем документе она упоминается на четвертом месте после Австралии, Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В Белой книге отмечается, что, исходя из новой основной программы национальной обороны и нового среднесрочного плана оборонного строительства и в ответ на быстро меняющуюся обстановку в сфере обеспечения безопасности расходы на оборонные цели в 2019 финансовом году составили 5 трлн 7 млрд иен, что на 68 млрд 200 млн иен или 1,4% выше по сравнению с предыдущим годом.

Документ был представлен правительству Японии на заседании в пятницу.

1вз тг

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