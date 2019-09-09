Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 8:54

Токио. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии пересмотрело оценку роста ВВП во втором квартале 2019 года в меньшую сторону, отметив, в частности, более слабое, чем ожидалось, повышение капиталовложений бизнеса.

Согласно окончательным данным, темпы подъема ВВП Японии в апреле-июне замедлились до 1,3% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале. Предварительные данные оценивали рост ВВП в 1,8%.

Консенсус-прогноз экспертов также предполагал замедление подъема до 1,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Японский ВВП увеличился на 0,3% относительно предыдущего квартала (предварительная оценка 0,4%) после подъема на 0,5% в январе-марте, что также совпало с ожиданиями аналитиков.

Более слабый, чем ожидалось, рост экономики Японии во втором квартале в значительной мере связан с ухудшением оценки капиталовложений бизнеса. Японские компании становятся все более осторожными при планировании инвестиций в условиях продолжающейся торговой войны США и Китая, пишет Dow Jones.

Оценка роста капиталовложений японских компаний в минувшем квартале пересмотрена до 0,2% с 0,7%.

Потребительские расходы в апреле-июне увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, государственные расходы - на 1,2%.

Главным фактором, который, как ожидается, серьезно отразится на динамике японского ВВП, является очередное повышение налога на потребление - до 10% с 8%, вступающее в силу в октябре.

Экономист SMBC Nikko Securities Йосимаса Маруяма ожидает, что японская экономика может войти в рецессию в октябре-декабре текущего года.

По мнению эксперта, правительство страны может прибегнуть к бюджетному стимулированию, чтобы предотвратить серьезный спад.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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