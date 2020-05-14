Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 5:10

Токио. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Японское правительство планирует снять режим чрезвычайного положения с 39 из 47 префектур, сообщает телеканал NHK.

В число 39 входят пять префектур-Ибараки, Исикава, Гифу, Айти, Фукуока, которые были классифицированы как требующие "особой осторожности" из-за большого числа случаев заболевания коронавирусом.

Как отметил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, общее число зарегистрированных случаев заболевания сокращается в 39 префектурах.

"Мы считаем, что необходимо отменить чрезвычайное положение для префектур", - сказал он консультативной группе,которая определит, оправдано ли это решение.

После оценки группы премьер-министр Синдзо Абэ объяснит свое решение общественности во время пресс-конференции в 18 часов (12:00 по мск).

Ожидается, что чрезвычайное положение сохранится на Хоккайдо, в Токио, префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, а также Киото, Осаке и Хего.

Правительство будет по-прежнему требовать, чтобы люди избегали поездок между районами, находящимся в режиме чрезвычайного положения, и теми, где данный режим снят.

Первоначально Абэ объявил одномесячное чрезвычайное положение до 6 мая в семи городских районах, сильно пострадавших от нового коронавируса в начале апреля. Затем, 16 апреля, он распространил его на всю страну, а позже продлил до 31 мая.

К настоящему моменту в стране подтверждено более 16 тыс. 700 случаев заболевания и 690 смертей. Эти цифры включают около 700 человек с круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин в Йокогаме в феврале.

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