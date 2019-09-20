Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 14:47

Токио. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Запуск японского грузового космического корабля HTV-2 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") к Международной космической станции (МКС), отмененный 11 сентября из-за возникшего на стартовой площадке пожара, намечен на 24 сентября (23 сентября мск), сообщила в пятницу компания-разработчик ракеты-носителя H-IIB(H-IIB F8) Mitsubishi Heavy Industries.

Запуск планируется осуществить в 01:30 24 сентября (в 19:30 23 сентября мск) с космического центра на острове Танэгасима, расположенного на юго-западе Японии.

При этом отмечается, что дата и время могут поменяться в связи с изменением орбиты МКС. Резервное временное окно будет открыто в период с 25 сентября до 31 октября.

В сообщении также указывается, что после инцидента на стартовой площадке компания "приняла корректирующие меры и подтверждает нормальное функционирование ракеты и объекта".

Как сообщалось, запуск японского грузового космического корабля HTV-2 в последний момент был отменен из-за возникшего на стартовой площадке пожара. Воспламенение произошло около газоотводного канала в палубе мобильной пусковой установки.

Японский "грузовик" должен доставить на МКС более четырех тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС будет осуществляться путем его захвата автоматической рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим подведением к стыковочному узлу американского модуля Harmony.

В составе МКС японский "грузовик" должен провести около месяца.

1нв др

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