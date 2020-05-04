Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 12:07

Гонконг. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение о продлении режима ЧС до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране и соседних государствах.

Он объявил об этом на заседании штаба по противостоянию инфекции. Глава правительства также сообщил, что режим может быть отменен и ранее, если это сочтут возможным эксперты на основании анализа данных о ситуации с коронавирусом в регионе.

В Японии по состоянию на утро понедельника зафиксировано 14 тыс. 877 случаев заражения COVID-19 при 487 скончавшихся.

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