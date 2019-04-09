Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 3:26

Токио. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Япония решила во вторник продлить свои санкции против Северной Кореи на два года, сообщает The Mainichi Shimbun.

Санкции, продленные кабинетом министров, вводят полный запрет на двусторонний экспорт и импорт и запрещают въезд в Японию зарегистрированных в Северной Корее судов, а также иностранных судов, которые останавливались в портах КНДР.

Отмечается, что продление санкций призвано подтолкнуть Северную Корею к принятию конкретных шагов по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также решению проблемы удерживаемых в стране граждан Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о своем намерении решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами.

По официальным данным, КНДР похитило 17 граждан Японии. Из них только пять человек вернулись в страну в 2002 году. Как заявили в Пхеньяне, остальные восемь умерли, а четверо никогда не въезжали в КНДР.

Однако Япония считает доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.

Япония приняла ряд односторонних санкций в 2006 году после ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном.

1вз ад

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