Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 4:54

Токио. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Вопрос о предоставлении Франции помощи в восстановлении собора Нотр-Дам рассмотрит японский кабинет министров, заявил во вторник генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

"Японское правительство обязательно рассмотрит вопрос о предоставлении поддержки по просьбе французского правительства", - сказал Е.Суга на пресс-конференции.

"Это огромная потеря для мира, и мы глубоко опечалены",- добавил он.

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. В результате него обрушился шпиль здания, а также часть крыши.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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