Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 3:19

Гонконг. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии по дипломатическим каналам сделала представление России в связи с проведением российской стороной венных учений в районе южнокурильских островов Итуруп и Кунашир, которые Токио считает японской территорией, сообщила японская "Майнити" со ссылкой на заявление посольства Японии в Москве.

Ранее о проведении учений сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В сообщении говорилось, что на полигонах округа в Сахалинской области стартовали тактические учения с военнослужащими мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя.

"По условиям тактической обстановки передовые отряды условного противника высадились на береговую линию и заняли глубокую оборону для обеспечения подхода основных сил", - отметила пресс-служба.

1гк ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!