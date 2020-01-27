Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 3:33

Токио. 27 января. ИНТЕРФАКС - Япония направит самолет в китайский город Ухань провинции Хубэй, возможно, во вторник, чтобы вернуть японских граждан домой, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственного чиновника.

По его данным, планируется, что самолет совершит несколько рейсов из аэропорта Нарита и обратно.

Самолет также может доставить гуманитарную помощь при полете в столицу провинции Хубэй, если об этом попросит Китай, сказал чиновник.

Ранее японская авиакомпания All Nippon Airways Co. приостановила все полеты между Уханем и Наритой до конца января из-за вспышки нового вируса.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, в свою очередь, сообщил парламентской группе в понедельник, что Токио подтвердил, что в провинции проживает около 560 японцев.

Отмечается, что в Ухане располагается ряд предприятий, принадлежащих японским автопроизводителям Nissan и Honda, а также французский Renault SA.

Представители Honda Motor Co. заявили в понедельник, что около 30 сотрудников компании и их семьи, которые сейчас находятся в Ухане сядут на зафрахтованный правительством самолет, чтобы отправиться домой.

Премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник также обнародовал план по выделению пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в качестве особого инфекционного заболевания, с целью обеспечения возможности оказания неотложной медицинской помощи пациентам за счет государственных средств.

11 млн жителей Уханя фактически заблокированы, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса.

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!