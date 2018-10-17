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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 13:18 17.10.2018 - 13:18

Токио. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Японии заявили официальный протест КНР после того, как китайские корабли прошли в Восточно-Китайском море вокруг островов Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), являющихся объектом территориального спора между двумя странами.

Западные СМИ приводят слова генсека кабмина Японии Йосихидэ Суги, который назвал действия китайской стороны "крайне прискорбными".

При этом Й.Суга выразил надежду на то, что, несмотря на это событие, Токио рассчитывает "на переход японско-китайских отношений на следующий уровень".

СМИ напоминают, что такие заявления прозвучали в преддверии визита премьер-министра Синдзо Абэ в Китай. Поездка запланирована на следующую неделю. Это первый визит представителя Японии в Китай в подобном формате за последние семь лет.

По данным СМИ, в последние годы С.Абэ бывал в Китае лишь на международных мероприятиях, а не для непосредственных переговоров с китайским руководством.

Япония и Китай ведут территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

1аю ар

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