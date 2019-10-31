Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:13

(обновленная версия, добавлены данные о пуске)

Токио. 31 октября. ИНТЕРФАКС - В КНДР, возможно, провели пуск ракет одной или нескольких ракет, сообщают в четверг южнокорейские и западные СМИ со ссылкой.

Сначала агентство "Ренхап" сообщило, что речь идет о минимум одной ракете, запущенной в сторону Японского моря. Чуть позднее агентство сообщило, что ракет было две, и они были запущены из провинции Пхёнан-Намдо.

По данным Bloomberg, предположительно, Пхеньян произвел пуск минимум одной баллистической ракеты. Совбез ООН одной из своих резолюций ранее запретил Северной Корее производить пуски такого типа ракет.

Согласно информации береговой охраны Японии, ракеты не долетели до японской эксклюзивной экономической зоны.

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