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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 8:38 17.09.2018 - 08:38

Пекин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Силы самообороны Японии подключили подводную лодку "Куросио" к военным учениям Южно-Китайском море, сообщило в понедельник минобороны Японии.

Это первый случай использования подлодок в маневрах японских ВМС в Южно-Китайском море, отмечается в сообщении. Границы в этом районе мирового океана оспаривает ряд государств, в том числе Китай.

В учениях также принимает участие японский вертолетоносец Кага, который находится в двухмесячном плавании в районе Юго-Восточной Азии и Индийском океане, отмечается в сообщении японского министерства.

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