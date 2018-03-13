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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 16:58 13.03.2018 - 16:58

Токио. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Японское правительство рассматривает возможность проведения переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает во вторник агентство "Блумберг" со ссылкой на местные СМИ.

Агентство отмечает, что если эта информация подтвердится, то данный шаг станет серьезным изменением политики Токио, ранее призывавшего к максимальному давлению на Пхеньян.

Информация о планах возможной встречи С.Абэ с Ким Чен Ыном появилась спустя несколько часов после того, как С.Абэ провел встречу со спецпосланником Южной Кореи и директором южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хуном, передает "Блумберг".

Со Хун ранее в марте в составе южнокорейской делегации ездил в Пхеньян и вел переговоры с Ким Чен Ыном, отмечает агентство.

По итогам встречи С.Абэ и Со Хуна генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга заявил, что Япония, США и Южная Корея будут сотрудничать для успешной организации ранее запланированных встреч президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, а также президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером.

Аю де

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