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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 8:50 13.06.2018 - 08:50

Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Токио готов взять на себя часть издержек, связанных с начальным этапом денуклеаризации КНДР при условии контроля над процессом со стороны МАГАТЭ, заявил журналистам генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.

"В том случае, если будет проходить денуклеаризация Северной Кореи, а МАГАТЭ возобновит инспекционную деятельность в КНДР, то наша страна на начальном этапе готова помочь с оплатой (деятельности по уничтожению ядерного оружия - ИФ)", - приводит слова Ё.Суги на пресс-конференции в среду телеканал Эн-эйч-кей.

Чиновник добавил, что, тем не менее, окончательное решение относительно размеров и характера финансовой помощи правительство Японии примет лишь после всестороннего анализа ситуации.

На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

1аю гк

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