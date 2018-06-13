Японские власти пообещали оказать финансовую помощь в денуклеаризации КНДР при возобновлении инспекций МАГАТЭ
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Гонконг. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Токио готов взять на себя часть издержек, связанных с начальным этапом денуклеаризации КНДР при условии контроля над процессом со стороны МАГАТЭ, заявил журналистам генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга.
"В том случае, если будет проходить денуклеаризация Северной Кореи, а МАГАТЭ возобновит инспекционную деятельность в КНДР, то наша страна на начальном этапе готова помочь с оплатой (деятельности по уничтожению ядерного оружия - ИФ)", - приводит слова Ё.Суги на пресс-конференции в среду телеканал Эн-эйч-кей.
Чиновник добавил, что, тем не менее, окончательное решение относительно размеров и характера финансовой помощи правительство Японии примет лишь после всестороннего анализа ситуации.
На саммите КНДР-США 12 июня северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, США в обмен на это обещали предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
1аю гк
Интерфакс