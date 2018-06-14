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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 9:42 14.06.2018 - 09:42

Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии намерено "всерьез" заняться изучением возможностей организации саммита Япония-КНДР, сообщает японская газета "Йомиури" со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, японские официальные лица планируют контактировать по этому поводу с представителями КНДР во время международной конференции "Улан-Баторский диалог", который пройдет 14-15 июня.

Также, согласно информации "Йомиури", премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает вести негласные переговоры с КНДР по "каналам разведслужбы", которые курирует глава Информационно-исследовательского бюро при кабинете министров Сигэру Китамура.

Однако, напоминает "Йомиури", официального дипломатического канала между Токио и Пхеньяном пока нет.

Издание пишет, что перспективы саммита будут зависеть от успехов развития темы японцев, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-1980-е годы. В отличие от японской стороны, в КНДР этот вопрос считают закрытым.

В случае продвижения по этому направлению Токио считает возможным попытаться организовать саммит Япония-КНДР до сентября этого года, когда в правящей Либерально-демократической партии, возглавляемой премьером С.Абэ, должны пройти выборы ее главы.

Также возможна неформальная встреча С.Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, утверждает "Йомиури".

Газета сообщает, что тема похищенных японцев поднималась во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на переговорах 12 июня в Сингапуре. Позднее С.Абэ приветствовал совместное заявление сторон, однако напомнил, что кроме денуклеаризации в отношениях с КНДР существуют и другие важные вопросы.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявлял, что проблема похищенных японцев является важнейшей для администрации С.Абэ, и что Токио хочет добиваться ее урегулирования путем прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

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