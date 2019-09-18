Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 14:21

Токио. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Тральщик Морских сил Самообороны Японии "Идзусима" обнаружил к северу от японского острова Хоккайдо два российских корабля, говорится в обнародованном в среду пресс-релизе японского Минобороны

По информации ведомства, во вторник российские корабли находились в открытом море в 65 км к северо-востоку от мыса Соя - самой северной точки Хоккайдо. Оба корабля двигались через пролив Лаперуза, разделяющий Хоккайдо и остров Сахалин, в западном направлении - к Японскому морю. Нарушения японской морской границы зафиксировано не было.

В ведомстве идентифицировали российские корабли как ракетный крейсер класса "Слава" и эсминец класса "Удалой".

В Минобороне напомнили, что ранее наблюдали именно эти корабли 15 августа и 24 - 25 августа, и тогда они двигались через пролив Лаперуза в восточном направлении.

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