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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 16:33 19.09.2018 - 16:33

Токио. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Японские истребители в среду вылетали на "перехват" и сопровождение самолетов ВМФ России Су-27 и Су-24, которые выполняли полет вблизи Японии, говорится в сообщении генштаба Сил самообороны.

По его данным, истребитель Су-27 и морской разведчик Су-24 подлетели к западной части японского острова Хонсю. Пролетев вдоль японского побережья около 250 км с юга на север, они затем легли на обратный курс в сторону Приморского края.

Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было, отмечают японские военные. Полет самолетов Морской авиации ВМФ России проходил над международными водами Японского моря.

1нв ав

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