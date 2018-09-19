Японские военные подняли истребители для сопровождения самолетов ВМФ России над международными водами
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Токио. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Японские истребители в среду вылетали на "перехват" и сопровождение самолетов ВМФ России Су-27 и Су-24, которые выполняли полет вблизи Японии, говорится в сообщении генштаба Сил самообороны.
По его данным, истребитель Су-27 и морской разведчик Су-24 подлетели к западной части японского острова Хонсю. Пролетев вдоль японского побережья около 250 км с юга на север, они затем легли на обратный курс в сторону Приморского края.
Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было, отмечают японские военные. Полет самолетов Морской авиации ВМФ России проходил над международными водами Японского моря.
1нв ав
Интерфакс