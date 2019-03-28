Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 10:20

Токио. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Японские истребители поднимались по тревоге для сопровождения патрульного противолодочного самолета Ил-38 ВМФ России, осуществлявшего полет над акваторией Японского моря вблизи морской границы страны, сообщил Объединенный штаб Сил самообороны Японии.

По его данным, полет российского военного самолета был зафиксирован в среду.

Согласно его маршруту, опубликованному японским военным ведомством, российский морской разведчик совершал полет вдоль западного побережья Японии с юга на север. В общей сложности он пролетел около 1,5 тыс. км вблизи японских островов Хонсю и Хоккайдо.

При этом в Объединенном штабе Сил самообороны отметили, что российский самолет не нарушал границ воздушного пространства Японии. Он выполнял полет над международными водами Японского моря.

Как сообщалось, 15 февраля японские истребители также поднимались по тревоге для сопровождения сразу четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четырех истребителей Су-35 Воздушно-космических сил России, совершавших полеты вблизи морских границ Японии.

1нв ав

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