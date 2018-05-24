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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:39 24.05.2018 - 11:39

Токио. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Истребители Воздушных сил самообороны Японии вылетали на перехват и сопровождение российского дальнего патрульного противолодочного самолета Ту-142, говорится в заявлении штаба японских Сил самообороны.

По сообщению генштаба, в среду российский морской разведчик вначале подлетел к японскому острову Хоккайдо и далее проследовал вдоль его западного побережья на юг до острова Хонсю. Там, сделав круг он, он лег на обратный курс.

Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было, отмечают японские военные. Полет самолета Морской авиации ВМФ России проходил над международными водами Японского моря.

Как сообщалось, 15 мая японские истребители вылетали на сопровождение российского разведывательного самолета Ил-38, выполнявшего полет вблизи острова Хонсю в воздушном пространстве над международными водами Японского моря. Кроме того, 11 мая японские истребители поднимались в воздух на перехват сразу двух российских морских разведчиков Ту-142, также осуществлявших полет у западного побережья острова Хонсю.

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