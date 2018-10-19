Японские истребители поднимались для сопровождения российских военных самолетов
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Токио. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Истребители японских военно-воздушных сил самообороны в четверг поднимались по тревоге для сопровождения двух российских патрульных противолодочных самолетов Ил-38, приблизившихся к морской границе Японии, сообщил Объединенный штаб сил самообороны.
Японские истребители были подняты воздух, когда российские самолеты приблизились к западному побережью острова Хонсю. Патрульные противолодочные самолеты Ил-38 пролетели около 300 км вдоль японского побережья, перед тем как взять обратный курс на базу.
При этом в Объединенном штабе сил самообороны отметили, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии.
Как сообщалось, 19 сентября японские истребители также вылетали на "перехват" и сопровождение самолетов ВМФ России Су-27 и Су-24, которые выполняли полет вблизи Японии.
Истребитель Су-27 и морской разведчик Су-24 подлетели к западной части японского острова Хонсю. Пролетев вдоль японского побережья около 250 км с юга на север, они затем легли на обратный курс в сторону Приморского края.
Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было. Полет самолетов Морской авиации ВМФ России проходил над международными водами Японского моря.
1нв де
Интерфакс