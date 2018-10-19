Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:06 19.10.2018 - 12:06

Токио. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Истребители японских военно-воздушных сил самообороны в четверг поднимались по тревоге для сопровождения двух российских патрульных противолодочных самолетов Ил-38, приблизившихся к морской границе Японии, сообщил Объединенный штаб сил самообороны.

Японские истребители были подняты воздух, когда российские самолеты приблизились к западному побережью острова Хонсю. Патрульные противолодочные самолеты Ил-38 пролетели около 300 км вдоль японского побережья, перед тем как взять обратный курс на базу.

При этом в Объединенном штабе сил самообороны отметили, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии.

Как сообщалось, 19 сентября японские истребители также вылетали на "перехват" и сопровождение самолетов ВМФ России Су-27 и Су-24, которые выполняли полет вблизи Японии.

Истребитель Су-27 и морской разведчик Су-24 подлетели к западной части японского острова Хонсю. Пролетев вдоль японского побережья около 250 км с юга на север, они затем легли на обратный курс в сторону Приморского края.

Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было. Полет самолетов Морской авиации ВМФ России проходил над международными водами Японского моря.

1нв де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер