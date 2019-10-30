Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 6:59

Токио. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Истребители японских ВВС за последние полгода были подняты в небо по тревоге 135 раз из-за российских военных самолетов, следует из доклада Объединенного комитета начальников штабов Минобороны Японии.

В период с 1 апреля по 30 сентября 2019 года истребители ВВС Японии поднимались по тревоге 470 раз, это на 91 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в документе.

При этом из-за российских самолетов японские истребители поднимались 135 раз, что на 76 случаев меньше, чем в 2018 году.

По данным японского военного ведомства, 332 раза японские истребители поднимались в небо из-за китайских самолетов, что на 13 вылетов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"В течение первой половины 2019 финансового года восемь случаев были обозначены как необычные полеты, среди них нарушение территориального воздушного пространства российской авиацией", - говорится в документе.

В докладе уточняется, что три российских ТУ-95 нарушили воздушное пространство Японии 20 июня и российский самолет А-50 - 23 июля 2019 года.

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