Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 8:01

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей, что, несмотря на распространение коронавируса, детям младше 2 лет носить маски опасно.

"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути", - отметила ассоциация, добавив, что маски также повышают для детей риск теплового удара

"Давайте прекратим использование масок для детей в возрасте до 2 лет", - говорится в сообщении ассоциации на ее сайте.

До сих пор было очень мало серьезных случаев заболевания коронавирусом среди детей и что большинство детей заразились от членов семьи, причем практически не было вспышек заболевания в школах или детских садах, обратили внимание японские педиатры.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник отметил режим ЧС в стране после того, как число случаев заражения коронавирусом стало снижаться.

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